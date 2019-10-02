Москва, , 08:36 — REGNUM Министерство промышленности и торговли РФ планирует подписать контракт на разработку аналога самолета Ан-2 с компанией «Байкал-Инжиниринг» в октябре, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Контракт с победителем конкурса планируется заключить в первой декаде октября», — сообщили РИА Новости в министерстве.

Напомним, ранее в министерстве заявляли о планах создания нового регионального самолёта вместимостью 9−14 человек. Из-за сокращения парка Ан-2 28 тысяч сёл, не имеющих подъездных дорог, могут остаться без связи с внешним миром по воздуху. В 15 регионах авиасообщение является основой транспортной системы.

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