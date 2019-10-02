Сочи, Краснодарский край, , 08:37 — REGNUM Власти Дагестана и Исламской Республики Иран прорабатывают вопрос запуска авиарейсов между Махачкалой и Тегераном. Об этом накануне, 1 октября, на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи заявил глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя региона.

По словам политика, в ходе недавно состоявшейся встречи стороны обсудили, в частности, преференции в части обслуживания аэродромов. Васильев отметил, что иранская сторона теперь должна определиться с авиакомпанией, которая будет выполнять рейсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе Владимир Васильев заявил, что Иран планирует через Каспийское море наладить паромное сообщение с городом Дербентом.