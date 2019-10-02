Якутск, , 08:39 — REGNUM Внеочередное собрание акционеров компании АЛРОСА 30 сентября одобрило дивиденды за прошедшие полгода в размере 3 рубля 84 копейки за акцию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На выплату дивидендов запланировано 28,281 млрд рублей, что эквивалентно 100% free cash flow за период.

«Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет определен по состоянию на 14 октября 2019 года», — пояснили в компании.

Отметим, что за второе полугодие 2018 году АЛРОСА рассчитывала дивиденды по 4,11 рублей за акцию, и в общем выплатила 30,3 млрд рублей. Таким образом, дивиденды за 1-ю половину 2019 года меньше на 2,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозировали снижение размера дивидендов АЛРОСА, такого рекорда, как в 2018 году не стоит, по их мнению, ждать.

«Учитывая резкий спад в реализации алмазной продукции АЛРОСА по итогам четырех месяцев на 34,2%, можно уверенно говорить о том, что показатели компании в 2019 году будут значительно более низкими, и рассчитывать на то, что республика и дальше будет получать столь щедрые дивиденды, не стоит», — прогнозировал кандидат экономических наук Юрий Данилов.