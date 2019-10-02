Челябинск, , 08:32 — REGNUM В Челябинской области с промышленными предприятиями будут заключены экологические соглашения. Об этом вице-премьеру Алексею Гордееву заявил губернатор Алексей Текслер.

Чиновник отметил. что в более 20 городах области находятся примерно 200 предприятий. И с каждым из них заключат четырехстороннее соглашение.

В рамках такого соглашения предстоит внедрять лучшие из доступных технологий по улучшению состояния окружающей среды и воплощаться в жизнь проекты, которые направлены на улучшение экологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске и Челябинске выросло число экологических мероприятий и объём их финансирования. К 2024 году в этих городах планируют существенно снизить объёмы выбросов.

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