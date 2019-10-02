Магас, , 08:30 — REGNUM Власти Ингушетии намерены всерьез взяться за проблему неэффективных ГУПов (Государственных унитарных предприятий), находящихся в ведении минсельхоза. На них будет проведен аудит, после чего возможна передача их частным предпринимателям. Об этом 1 октября заявил председатель правительства республики Константин Суриков.

«Мы смотрим, проводим аудит, видим, что есть два предприятия: частное, которое дает 50 центнеров с гектара, а рядом ГУП, который дает лишь 8−10 центнеров», — цитирует Сурикова интернет-газета «Ингушетия».

Причины такой ситуации будут установлены после проверок. Если для того чтобы наладить работу государственных сельхозпредприятий, потребуются «чрезмерные усилия, то их будут «просто передавать в частные руки, в аренду для того, чтобы они работали эффективно», отметил премьер-министр.