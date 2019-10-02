Москва, , 08:22 — REGNUM Сегодня, 2 октября президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.

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Главная темы совещания — совершенствование системы оплаты труда медицинских работников.

Также планируется обсудить, объёмы финансирования программ здравоохранения в регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии.

Подробности: Путин поручил правительству модернизировать первичное звено здравоохранения

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