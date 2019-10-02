Самара, , 08:34 — REGNUM Самарская область вошла в число приоритетных субъектов РФ, которым окажут финансовую поддержку на удовлетворение прав обманутых дольщиков и окончание работ по достройке жилья из средств федерального бюджета. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По словам генерального директора фонда защиты прав дольщиков Олега Говоруна, в России подготовлен перечень приоритетных регионов, которым в ближайшее время окажут помощь через механизмы фонда защиты прав дольщиков. В этот перечень вошла и Самарская область.

По словам чиновников, в регионе необходимо завершить строительство 16 проблемных домов. По их предварительным расчетам, на это необходимо выделить 4,8 млрд рублей.

Отмечается, что на решение этих проблем в бюджете Самарской области заложено более 316 млн рублей.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, до конца текущего года в регионе будет решен вопрос еще пяти долгостроев. Это решит жилищные проблемы около 500 семей.

Напомним, что в прошлом году из реестра проблемных домов были исключены 4 объекта. В 2019 году этот реестр уменьшился еще на 3 дома. Таким образом, 1,5 тысячи жителей решили свои жилищные проблемы.