Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Коллекционные монеты номиналом 5000 и 500 тенге из серии «Культовые животные — тотемы кочевников» выпустил в обращение Национальный банк Казахстана, сообщили 2 октября в пресс-службе финансового регулятора.

На монетах, изготовленных из серебра, размещено натуралистическое изображение филина в сочетании с «сакским звериным стилем». Монеты изготовлены с применением технологии золочения и бриллиантовой вставки.

Нацбанк также выпустил коллекционные монеты из сплава мельхиора номиналом 200 и 100 тенге. На лицевой стороне в обрамлении национального орнамента размещены год чеканки, номинал и товарный знак монетного двора.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты, посвященные пятилетию образования Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Читайте также: В Казахстане выпустили монеты в честь пятилетия ЕАЭС