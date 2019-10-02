Екатеринбург, , 08:04 — REGNUM Для полноценного снабжения Екатеринбурга водой запущен Нязепетровский каскад, по которому вода поступает в областной центр Свердловской области из Челябинского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

В муниципальном предприятии Екатеринбурга уточнили, что водозабор из Нязепетровского водохранилища для нужд города будет происходить в течение четырёх месяцев.

«По состоянию на конец сентября дефицит водных ресурсов Екатеринбурга составляет 41,5 млн кубометров, а полезный объем воды в водохранилищах — 47,5 млн кубометров», — сообщили в пресс-службе.

Планируется, что за четыре месяца будет перекачано более 30 млн кубометров воды.

Напомним, что задействование в маловодные годы Нязепетровского каскада для обеспечения водой Екатеринбурга обычно происходит в ноябре или декабре на два или четыре месяца.

Отметим, что в паводок 2019 года Волчихинское, Новомариинское и Верхнемакаровское водохранилища, из которых идёт водоснабжение Екатеринбурга, были заполнены на 95%, и их запасы были израсходованы на нужды города летом.

Добавим, что для полноценного снабжения Екатеринбурга ежемесячно требуется 16 млн кубометров воды.