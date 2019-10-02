Пекин, , 08:11 — REGNUM Китаю предстоит решить как минимум четыре стратегические задачи для поддержания процесса глобальной интеграции КНР, заявил заслуженный научный сотрудник Fung Global Institute (глобального аналитического центра в Гонконге) Эндрю Шэн и сотрудник Пекинского университета HSBC Business School Сяо Ган в статье для издания The Project Syndicate.

По словам экспертов, во-первых, власти КНР должны обуздать рост общего долга Китая, который за последние 10 лет увеличился более чем в пять раз и в настоящее время превышает 300% ВВП КНР.

«Во-вторых, Китай должен позаботиться о продвижении процесса интернационализации юаня, поскольку в апреле 2019 года на долю юаня пришлось всего 2,1% от общего объёма ежедневных валютных торгов, тогда как на долю американского доллара пришлось 44%, евро — 16%, а на долю японской иены — 8,5%», — говорится в статье.

Шэн и Ган добавили, что Китай должен примерно сбалансировать отток капитала с притоком иностранных средств, чтобы стабилизировать торговый баланс и избавить себя от слишком большого риска, связанного с огромным профицитом торгового баланса.

Последний вызов, стоящий перед дальнейшей глобальной интеграцией КНР, заключается в недружелюбной внешней среде на фоне торгового конфликта с США, заключили эксперты.

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