Пекин, 2 октября 2019, 08:11 — REGNUM Китаю предстоит решить как минимум четыре стратегические задачи для поддержания процесса глобальной интеграции КНР, заявил заслуженный научный сотрудник Fung Global Institute (глобального аналитического центра в Гонконге) Эндрю Шэн и сотрудник Пекинского университета HSBC Business School Сяо Ган в статье для издания The Project Syndicate.
По словам экспертов, во-первых, власти КНР должны обуздать рост общего долга Китая, который за последние 10 лет увеличился более чем в пять раз и в настоящее время превышает 300% ВВП КНР.
Шэн и Ган добавили, что Китай должен примерно сбалансировать отток капитала с притоком иностранных средств, чтобы стабилизировать торговый баланс и избавить себя от слишком большого риска, связанного с огромным профицитом торгового баланса.
Последний вызов, стоящий перед дальнейшей глобальной интеграцией КНР, заключается в недружелюбной внешней среде на фоне торгового конфликта с США, заключили эксперты.
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