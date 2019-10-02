Барнаул, , 07:47 — REGNUM В регионах Сибири планируют сократить штат ГИБДД на 340 рабочих мест. Согласно приказу МВД, который цитируют СМИ, речь идёт о сокращении вакантных мест, по которым имеется большой недокомплек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, более 80 единиц будет сокращено в Алтайском крае и Иркутской области. Также штаты полицейских уменьшатся в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях, Хакасии, Туве, Бурятии и Красноярском крае и Республике Алтай.

Любопытно, что Москву и Санкт-Петербург, судя по тексту приказа, подобные сокращения не коснутся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете была опубликована копия приказа МВД № 653 от 24 сентября 2019 года, в котором, как утверждает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, численность региональных управлений российской Госавтоинспекции будет уменьшена на две тысячи сотрудников.

Напомним, подобное сокращение за счет «незамещенных должностей начальствующего состава» происходило и в 2018 году. Тогда сократили 10 тысяч ставок.

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