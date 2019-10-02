Нижний Новгород, , 07:43 — REGNUM Нижегородский арбитраж удовлетворил иск ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» к нижегородскому АО «Научно-производственное предприятие «Полёт» о взыскании неустойки «за нарушение сроков поставки товара». Решение вступает в законную силу через месяц со дня его принятия, но может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истец требовал взыскания 2 243 968 рублей 64 копеек, суд удовлетворил иск полностью. Между сторонами в апреле 2016 года был заключён договор, к которому в марте 2017 года подписали допсоглашение. В итоге одно изделие вместо конца января 2018 года было поставлено в середине марта, поставку второго изделия просрочили почти на два месяца, а третьего — на два месяца.

«Ответчик указывает на перенос сроков поставки изделий С-107−1, ссылаясь на график поставки АО «НПП «Полет» комплексов С-107−1, С-107, С-108 в ПАО «Компания «Сухой» по программе 2018 года и допоставки изделий АТМ-2В, АТ-Э, «Бекас-07Э» в состав КСС», — отмечалось в материалах дела.

Эти доводы судом отклонены, так как сроки поставок никаким соглашением не сдвигались и поставщик должен был осуществить взятые на себя обязательства вовремя.

Напомним, в начале июля 2019 года суд также удовлетворил иск ПАО в лице филиала «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» (Комсомольск-на-Амуре). Речь снова шла о неустойке, но в размере более 443 тыс. рублей — за просрочку поставки товара по договору от 2016 года. Ответчик в судебном заседании факт просрочки признал, но заявил ходатайство о снижении суммы. В итоге к выплате присуждено 300,4 тыс. рублей.