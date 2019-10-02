Пекин, , 07:40 — REGNUM Китайский автопроизводитель SAIC Motor начал производство автомобилей на сборочной фабрике в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Модель автомобиля на новых источниках энергии MG eHS компании MG Motor, которая сейчас принадлежит шанхайскому производителю, сошла с производственной линии на сборочной базе в городе Ниндэ.

MG eHS стала первой моделью, которая собирается на фабрике в Ниндэ и позднее выйдет на европейский рынок, сообщили в SAIC. Сборочная фабрика по преимуществу будет производить пассажирские автомобили ROEWE и MG. На первой фазе объем инвестиций составил 5 млрд юаней (около $702 млн) при годовом объеме производства 300 тыс. автомобилей.

На втором этапе планируется удвоить производство автомобилей, а оборот обеспечить в размере 100 млрд юаней, когда производство выйдет на полную мощность. В настоящее время с заводом работает более 30 поставщиков, а также создано 10 тыс. рабочих мест в городе Ниндэ.