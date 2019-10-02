Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Более 20 миллионов долларов выплатит компания Johnson & Johnson штату Огайо (США) в рамках дела по опиоидному скандалу, сообщила американская компания на своём сайте.

Компания 1 октября заявила, что достигла соглашение с округами Огайо — Саммитом и Кайяхогой. Теперь они снимают с Johnson & Johnson и с её «дочки» Janssen Pharmaceutical Companies все обвинения по опиоидному скандалу. Это стоило компании 15 миллионов долларов (пять из них — судебные издержки).

Ещё $5,4 млн будут уплачены некоммерческим организациям этих округов. Эти структуры, отмечается, задействованы в борьбе с последствиями опиоидного кризиса в Штатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в другом американском штате — в Оклахоме из-за распространения анальгетиков Johnson & Johnson признали виновной в содействии опиоидному кризису в стране, начавшемуся ещё в конце 1990-х гг.

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