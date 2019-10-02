Челябинск, , 07:29 — REGNUM В Челябинской области будет увеличен объём поддержки аграрного сектора. По некоторым направлениям в 2020 году рост составит полтора раза, заявил губернатор Алексей Текслер на областной агропромышленной выставке, сообщает его пресс-служба.

Речь идёт о субсидиях на покупку новой техники. Кроме того. в два раза вырастут расходы на поддержку с покупкой минеральных удобрений, а также на молочное животноводство и сохранение урожая.

«Все меры будут направлены на рост эффективности в агропромышленном комплексе региона», — заверил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка проходит с 1 по 3 октября. В ней участвуют около ста организаций.

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