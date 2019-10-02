Пермь, , 07:17 — REGNUM В Пермском крае прокуратура через суд потребовала устранить нарушения в сфере ЖКХ. Судья в полном объеме удовлетворил требования, а исполнение судебного решения взято на контроль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В рамках проверки надзорное ведомство выяснило, что правительство не утвердило стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год. Он необходим для расчета размера субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для расчета выплат в 2019 году использовался стандарт 2018 года.

Прокуратура указала на незаконность таких действия и внесла представление и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края. Однако меры по утверждению регионального стандарта так и не были приняты. Последовал административный иск в суд, который удовлетворен. Бездействие правительства признано незаконным и на него возложена обязанность по утверждению стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2019 год.