Нижний Новгород, , 07:17 — REGNUM Из бюджета Нижнего Новгорода на научно-исследовательскую работу по теме «Модернизация системы образования в городе Нижний Новгород» потратят 7,4 млн рублей. Подведены итоги соответствующего тендера, проведённого городским департаментом образования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Победителем открытого конкурса с начальной ценой 7,5 млн рублей был признан не тот участник, что предложил наименьшую цену, а тот, что набрал больше квалификационных баллов. Готовить исследование в итоге будет нижегородский филиал федерального образовательного учреждения «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», запросивший за свои услуги 7,4 млн рублей. Вторым участником конкурса был филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации», которое запросило 6,64 млн рублей за услуги.

В документации уточняется, что модернизация образованию потребовалась из-за необходимости создать систему взаимодействия муниципальных организаций, усовершенствовать образовательный процесс и достичь ключевых показателей реализации отраслевого нацпроекта.

Победитель тендера должен изучить лучшие практики, проанализировать уровень цифровой среды, формирования предметных сообществ педагогов и руководителей, разработать методы и подобрать инструменты для «комплексной диагностики квалификации педагогических работников системы общего образования», а также апробировать её. Апробация пройдёт в октябре-ноябре не менее чем в 60 учреждениях.