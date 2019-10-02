Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:09 — REGNUM Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев недоволен ходом строительства дамбы в Комсомольске-на-Амуре, в связи с чем он готов обратиться к генпрокурору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Юрий Трутнев обратил внимание прокурора Хабаровского края Николая Рябова, что по заключенным контрактам дамба в Комсомольске-на-Амуре должна быть построена к декабрю 2019 года, тогда как реальная её готовность не превышает 37 процентов.

В свою очередь прокурор края сообщил, что уже проводится проверка и уже сейчас в деле строительства дамбы усматривается как минимум халатность.

«Без выезда на место они сделали проект, который исполнил подрядчик. Либо же был добросовестный проект, но подрядчик так его исполнил, что нужно решать вопрос о привлечении его, в том числе, к уголовной ответственности», — ответил Николай Рябов.

Юрий Трутнев добавил, что он обратит внимание генерального прокурора Юрия Чайки к этому вопросу, так как на строительство тратятся значительные средства из федерального бюджета, а эффекта от этого нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от паводка в Хабаровском крае к настоящему времени превышает 1 млрд рублей и продолжает расти. Комсомольск-на-Амуре попал в зону затопления, вода только недавно стали показывать снижение своего уровня.