Москва, , 07:12 — REGNUM Венесуэла перечислила новый платёж по российскому кредиту, который составляет три миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Ни сумма платежа, ни форма оплаты Минфином не уточняются. Однако известно, что в апреле, после выплаты Венесуэлой 100 млн долларов, первый вице-премьер и глава Минфина России Антон Силуанов заявил о планируемом осенью взносе в 200 млн долларов в счёт оплаты процентов по этому кредиту.

После того как США в августе расширили список санкций против Венесуэлы, Боливарианская Республика потеряла возможность безналичного расчёта по кредиту. Эксперты допускали возможность того, что Каракас проведёт платеж в другой валюте или проведёт бартерную операцию, рассчитавшись нефтью или золотом.

Впрочем, даже расчёт в рублях предполагает, скорее всего, продажу за рубли реальных активов: золотых либо нефтяных.

Известно, что, помимо Венесуэлы, ещё 16 стран имеют долги перед Россией на общую сумму 27 млрд долларов.