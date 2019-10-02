Арзамас, Нижегородская область, , 06:37 — REGNUM Над заводом, который производит продукцию пожарно-технического назначения, в том числе используемую пожарными расчётами, снова навис риск банкротства. Только в конце августа 2019 года было прекращено предыдущее дело, инициированное налоговой службой, как спустя месяц ведомство снова обратилось в нижегородский арбитраж с аналогичными требованиями. Иск к АО «Арзамасский завод «Легмаш» пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к предприятию, работающему с 1956 года, было подано ФНС России 30 сентября 2019 года. Сумма претензий — 32 563 541,42 рубля. При этом в августе 2019 года арбитраж по схожему делу вынес решение о прекращении производства. Истцом выступала межрайонная ИФНС России №1 по Нижегородской области. Иск был подан «в связи имеющейся перед бюджетом задолженностью в размере 20 294 014 руб., из которых налог 16 715 593 руб. 93 коп., пени — 3 252 237 руб. 31 коп., 326 183 руб. 50 коп. — штраф». Производство по иску было прекращено после того как был погашен основной долг. Истец требовал введения наблюдения на заводе.

По данным с официального сайта предприятия, на сегодня оно один из крупнейших в России производителей рукавных головок, пожарных стволов. У компании имеется также собственная лаборатория. Изначально же завод создавали для производства оборудования для обувных, швейных, строительных фабрик. С 1992 года предприятие вместе с одним из подразделений МВД РФ разрабатывает и выпускает профессиональные ручные пожарные стволы.