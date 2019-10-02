Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Академическом микрорайоне Екатеринбурга открылась новая подстанция скорой медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

На станции работают 61 медик и 39 водителей. На ежедневном дежурстве будут находиться три бригады общего профиля, одна реанимационная и одна педиатрическая. А автомобили скорой помощи оснащены соответствующим современным стандартам оборудованием.

Отметим, что двухэтажное здание у застройщика выкупило правительство Свердловской области. Впоследствии строение и прилегающая к нему территория были безвозмездно переданы в собственность Екатеринбурга. В здании был проведён ремонт, построен гараж и парковочная площадка. А для учреждения осуществлена закупка оборудования и мебели.