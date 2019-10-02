Москва, , 05:39 — REGNUM Арбитраж Москвы 23 октября 2019 года начнёт рассмотрение иска к «дочерней компании» госкорпорации «ВЭБ.РФ» — АО «ВЭБ Инфраструктура». Истцом выступает оператор калининградского проекта по созданию транспортно-промышленного кластера «Голубевский». Сумма претензий превышает 10 млрд рублей. На конец октября назначено предварительное судебное заседание, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в арбитраж 25 сентября 2019 года. Сумма исковых требований — 10 415 514 315,06 рубля, которые истребует ООО «Транспортно-промышленного кластера «Голубевский». Подробности дела пока неизвестны. Компании до вынесения решения предоставлена отсрочка в уплате госпошлины.

Между тем в 2019 году это не первый иск ООО к «дочке» госкорпорации, но оба предыдущих иска были возвращены заявителю. В июне 2019 года компания пыталась взыскать аванс по договору №19/2016-ФЦПФ от 29.01.2016 года в размере 7,5 млрд рублей, убытки, предусмотренные договором, — 7,5 млрд рублей, проценты — около 514 тыс. рублей, а также убытки вне договора и упущенную выгоду — 247,9 млн рублей и 10,4 млрд рублей. Иск также был возвращён заявителю, так как он не получил отсрочки в уплате госпошлины и не уплатил её в срок.

На официальном сайте кластера уточняется, что ООО «ТПК Голубевский» было учреждено в 2015 году для реализации проекта по созданию в Гурьевском округе Калининградской области одноимённого кластера. В задачи проекта входило создание «кластера с формированием площадки под инновационно-промышленный комплекс».

По данным ЕГРЮЛ, участниками общества с уставным капиталом более 1,737 млрд рублей являются Сергей Гирявой (89,14% доли), Владимир Свистак и Алексей Шиленков. Гирявой также является совладельцем ООО «Алмаз Эником» (деятельность в области связи на базе проводных технологий).