Якутск, , 05:20 — REGNUM Самыми перспективными регионами Арктики для инвестиций определили Якутию, Ненецкий автономный округ и Таймыр, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Минвостокразвития РФ.

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«Среди наиболее перспективных регионов для будущего привлечения инвестиций — наименее изученные территории российской Арктики: север Якутии, Ненецкий автономный округ, а также районы Таймыра и устья Енисея», — озвучил директор по Арктике Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дмитрий Фишкин.

Он акцентировал, что основной фактор окупаемости проектов — наличие инфраструктуры или возможность её создания.

«В Арктике инвестору может быть интересен только проект с понятной и просчитанной логистикой. Каждую перспективную точку освоения необходимо рассматривать комплексно, с учетом инфраструктурной составляющей», — пояснил Дмитрий Фишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, новую стратегию развития Арктики до 2035 года разработают до 1 декабря 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин отправил приветствие участникам VIII международной встречи представителей государств — наблюдателей Арктического совета.