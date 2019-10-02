Пекин, , 05:11 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Все показатели выше 50 означают расширение деловой активности, в то время как все, что ниже 50 знаменуют падение. Разбивка данных показала, что производство в обрабатывающей сфере промышленности и рыночный спрос увеличились, отметил старший статистик министерства Чжао Цинхэ.

Субиндекс по производству в сентябре увеличился до 52,3, в то время как по новым заказам — до 50,5 с 49,7, что означает ускорение производственной деятельности и увеличение числа заказов соответственно.