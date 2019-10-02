Пекин, , 04:49 — REGNUM Продажи подержанных автомобилей в Китае выросли на 3,89% за первые восемь месяцев с начала этого года, сообщает 1 октября Китайская ассоциация автодилеров.

В общей сложности 9,27 млн подержанных автомобилей поменяли хозяина в первые восемь месяцев года, а их общая стоимость составила 588 млрд юаней (около $83,05 млрд), говорится в докладе.

В августе, который традиционно является несезоном в данном бизнесе, было продано 1,2 млрд подержанных автомобилей, что на 1,18% ниже относительно июля, но на 0,92% выше, чем за тот же месяц 2018 года.

Отметим, что Китай является крупнейшим мировым автомобильным рынок, на котором было реализовано около 28 млн моторных транспортных средств в 2018 году. Для увеличения продаж автомобилей правительство анонсировало целый ряд мер, включая запрет местным правительствам ограничивать продажи автомобилей.