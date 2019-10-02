Магадан, Магаданская область, 2 октября 2019, 04:43 — REGNUM Верховный Суд РФ 25 сентября по апелляционному представлению прокуратуры Магаданской области признал недействующим указ губернатора Сергея Носова о ежемесячной выплате чиновникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Таким образом удовлетворена апелляция и признан недействующим указ губернатора
Ранее прокурором Магаданской области на этот указ был внесён протест, его отклонил Носов, доводы прокурора не принял во внимание и суд Колымы.
«Верховный Суд РФ доводы прокуратуры Магаданской области счёл обоснованными, признал указ губернатора области недействующим», — сообщили в надзорном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Сергей Носов подписал указ о порядке выплаты денежного поощрения госслужащим, работающим в правительстве региона. Главы департаментов и заместители получают ежемесячно двойные оклады.