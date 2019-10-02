Магадан, Магаданская область, , 04:43 — REGNUM Верховный Суд РФ 25 сентября по апелляционному представлению прокуратуры Магаданской области признал недействующим указ губернатора Сергея Носова о ежемесячной выплате чиновникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Таким образом удовлетворена апелляция и признан недействующим указ губернатора от 04.03.2019 № 58-у, которым утверждён порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим Магаданской области.

Ранее прокурором Магаданской области на этот указ был внесён протест, его отклонил Носов, доводы прокурора не принял во внимание и суд Колымы.

«Верховный Суд РФ доводы прокуратуры Магаданской области счёл обоснованными, признал указ губернатора области недействующим», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Сергей Носов подписал указ о порядке выплаты денежного поощрения госслужащим, работающим в правительстве региона. Главы департаментов и заместители получают ежемесячно двойные оклады.