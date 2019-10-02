Томск, , 03:18 — REGNUM В Томской области в рамках годового плана нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали третий из четырёх участок автодороги Томск — Каргала — Колпашево. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

Третий введённый участок этой автодороги (107−112 км) расположен в Шегарском районе. Объём финансирования работ составил 123,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорога Томск — Каргала — Колпашево связывает областной центр с семью районами.

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Ранее было введено два участка этой дороги.

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