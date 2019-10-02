Хабаровск, , 03:13 — REGNUM Посетив Хабаровский судостроительный завод, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о готовности субсидировать судостроительную отрасль региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Речь идёт о субсидировании строительства рыбопромысловых и краболовных судов. Проработка этого вопроса будет поручена профильным министерствам.

Хабаровский судостроительный завод, входящий в холдинговую структуру Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, в 2012 году находился на грани банкротства. Предприятие специализировалось на строительстве морских и речных кораблей, судов на воздушной подушке и подводных крыльях, маломерных прогулочных судов, океанских траулеров и рефрижераторов.

«Нужно найти возможность предоставления целевой субсидии на строительство каждого краболовного судна на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 миллиардов рублей», — рассказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития не исключает возможность использования преференционных режимов ТОР и свободного порта в реализации высказанных Юрием Трутневым предложений.