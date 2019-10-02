Ереван, , 02:11 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон выступил на расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического Совета. Как сообщил Додон, он рассказал главам государств-членов ЕАЭС и лидерам Ирана и Сингапура о развитии ситуации в экономике, торговле, внутренней и внешней политике Молдавии, передает ИА REGNUM.

Перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Kremlin.ru

Додон подчеркнул, что получение Молдавией статуса наблюдателя в ЕАЭС в мае 2018 года благоприятно сказалось на экспорте молдавских товаров на рынок России, Белоруссии и других стран ЕАЭС. Молдавский президент выразил уверенность в дальнейшем углублении торгово-экономических связей.

Он также рассказал о политической ситуации в Молдавии после смены власти. «У нашей страны появились широкие возможности для развития экономики, повышения уровня жизни населения, а также для проведения сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом, без вовлечения в чуждые нам геополитические игры», — подвел итог Додон.

Напомним, правительство Молдавии не признает статус Молдавии как наблюдателя в ЕАЭС.