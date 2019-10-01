Нижний Новгород, , 23:45 — REGNUM В Нижегородской области обсуждается проект организации железнодорожных пассажирских перевозок между Нижним Новгородом и Кстово. Объем инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей, сообщил глава Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, для реализации проекта необходимо проложить дополнительно 2 км железнодорожного пути, построить транспортно-пересадочный узел. В Нижнем Новгороде электропоезд будет стартовать со станции Мыза.

«Сегодня мы ведем переговоры с администрацией Нижегородской области, чтобы связать агломерацию Нижний Новгород и запустить движение электропоездов между Кстово и Нижним Новгородом. Мы сделали предпроектные наработки», — цитирует представителя ГЖД «Интерфакс-Поволжье».

Лесун уточнил, что в настоящее время формируется предпроектная документация, которую в дальнейшем необходимо будет защитить на инвесткомитете РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нижегородской области рассматривают перспективы мультимодальных перевозок в областном центре. В частности, Сормовскую линию метро планируется продолжить электричками. Тема строительства метро до 2024 года пока туманна с точки зрения финансирования.