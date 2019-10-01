Нижний Новгород, , 23:11 — REGNUM Жилой комплекс «Университетский» планируется достроить до конца 2021 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Government-nnov.ru

По словам Никитина, объект начал строиться во втором квартале 2016 года. Работы прекратились в начале 2017 года в связи с отсутствием финансирования. Теперь согласно решению суда достройку ЖК будет осуществлять АО «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Квартиры здесь ждут 76 участников долевого строительства.

До выбора подрядчика достройки ЖК готовность объекта составляла менее 1%. Было частично выполнено устройство свайного поля. В настоящее время на площадке начала работать строительная техника.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Нижегородской области было принято решение о создании «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства». Организация будет заниматься урегулированием обязательств признанных банкротами застройщиков перед дольщиками. Также фонд будет заниматься завершением строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры. Функции и полномочия учредителя фонда от лица нижегородского правительства будут возложены на инспекцию государственного строительного надзора.

Финансирование фонда из регионального бюджета в 2019 году составит 8,5 млн рублей, в 2020 году — 12,3 млн рублей, в 2021-м — 12,6 млн рублей.