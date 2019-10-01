Нижний Новгород, , 22:45 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе посещения больницы №33 поручил проработать вопрос создания здесь центра компетенций в сфере телемедицины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

В настоящее время больница уже ведет консультации с пятью районными больницами — Пильнинской, Краснобаковской, Спасской, Сосновской и Шахунской. С начала года специалисты клиники провели около 80 консультаций в режиме реального времени с указанными учреждениями.

По словам главы региона, необходимо увеличить количество клиник-партнеров.

«Этот центр будет формировать лучшие практики, которые мы будем тиражировать на другие медицинские учреждения», — заявил Никитин.

Кроме того, губернатор подчеркнул важность использования телемедицины при обеспечении работы современного оборудования, которое закупается в районные больницы. Исследования на его базе сотрудники могут проводить при дистанционной поддержке коллег из крупнейших медицинских центров региона.

«Благодаря этому можно использовать преимущества городской инфраструктуры в районах региона», — заключил Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, при исследовании оценки качества первичных телемедицинских консультаций наиболее популярных сервисов выяснилось, что реальной пользы пациентам телемедицинские сервисы пока не приносят. В ходе исследования телемедицинских сервисов про жалобы и историю болезни спросили все врачи телемедицинской консультации. Только 37% спросили про анамнез жизни. Про аллергологический анамнез — 50%. Гинекологический анамнез собрали 25% врачей, семейный — 12%. По словам директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергея Морозова, диагноз поставлен всего в 25% случаев. В 75% приемов была рекомендация — запись на очный прием и дополнительное обследование. Лечение при заочном консультировании назначено в 62% случаев, что недопустимо.