Душанбе, , 19:55 — REGNUM Общий объём перевезенных в Таджикистане авиационным транспортом грузов за восемь месяцев 2019 года составил 7 тонн.

По данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, с начала 2019 года объём перевозки грузов с использованием авиации сократился на 32%.

Напомним, что в июне 2018 года в международном аэропорту города Душанбе для увеличения способности управления и приёма воздушных судов был сдан в эксплуатацию грузовой терминал. На его строительство, а также на навигационные системы ILS и PALS японское агентство международного сотрудничества выделило 17,5 млн долл.

Отметим, что общая площадь грузового терминала — 3713 кв. м., при этом площадь непосредственно грузового отсека составляет 2400 кв. м., помещения для персонала занимают 1313 кв. м.