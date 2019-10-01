Кострома, , 19:36 — REGNUM Крупнейшее свиноводческое предприятие Костромской области — АО «Шувалово» — подтвердило наивысший уровень биологической защиты, — сообщает Управление ветеринарии Костромской области.

Комплексу присвоен IV компартмент — это специальный зоосанитарный статус предприятия.

«Компартментализация необходима для обеспечения благополучной эпизоотической обстановки и предупреждения заболеваний животных», — объясняют специалисты. IV уровень — самый высокий, он позволяет предприятию беспрепятственно реализовывать свиней, в том числе племенной молодняк, продукцию свиноводства на территории России, странах ЕАЭС и дальнего зарубежья.

«Со следующего года мы начнем продавать терминальных хряков. Уже есть предзаказы на 400 голов. Это «штучный товар». 400−500 голов — это хороший годовой объем для фермы, как у нас», — прокомментировал председатель совета директоров АО «Шувалово» Владимир Комин.

АО «Шувалово» — единственное специализированное предприятие в Костромской области с таким уровнем биологической защиты. Комплекс — лидер в производстве свинины. Ежегодный объем — около 50 тыс голов.