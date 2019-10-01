Магас, , 18:44 — REGNUM Ингушетия готовится представить на ежегодной выставке «Золотая осень» продукцию почти 30 компаний. Все они производят экологически чистую продукцию и рассчитывают на заключение выгодных контрактов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.

«Это крупные предприятия, такие, как ООО «Сад-гигант Ингушетия», ГУП «Нектар», «Атлас», «Зори Кавказа», «Дружба» и т. д. Вся продукция производителей Ингушетии экологически чистая. Уверены, что на выставке приобретем новые связи, новых партнеров», — цитирует чиновника интернет-газета «Ингушетия».

Ассортимент продукции, которую повезут в Москву ингушские производители, обширен. Тут и мясные, и колбасные изделия, и молочная продукция, овощи и фрукты, выращенные на полях республики. Кроме того, бренд Ингушетии — ингушский горный мед, а также вода из минеральных источников.

Напомним, ежегодная агропромышленная выставка «Золотая осень» пройдет в Москве уже в 21 раз. В 2019 году она приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и пройдет с 9 по 12 октября на территории ВДНХ.