Рига, , 18:36 — REGNUM В Латвии на общие свалочные полигоны ежегодно отправляется порядка 40 тыс. тонн текстиля, это примерно 3−5% от всего мусора, при этом в стране нет ни одного контейнера для выбрасывания ненужной одежды, а сортировка текстильной продукции отсутствует, как класс. Латвийский портал TVNET сегодня, 1 октября, пишет, что при этом в страну ежегодно поставляется более 27 тыс. тонн одежды, 10 тыс. тонн из которой поношенная.

Всё это вместе, по утверждению издания, уже превратило Латвию в «европейское кладбище сэконд-хэнда», страна буквально утопает «в старых тряпках» и «чулочном Эвересте». При этом до 2025 года все страны ЕС обязаны обеспечить раздельный сбор текстильных изделий. Это предусматривают уже принятые директивы ЕС.