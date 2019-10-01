Тамбов, , 18:28 — REGNUM Тамбовская область примет участие в ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Ее стенд будет стилизован под дом-музей Мичурина.

Правительство Тамбовской области

С 9 по 12 октября в Москве пройдет 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Тамбовская область традиционно примет участие в этом аграрном событии, которое организует Министерство сельского хозяйства России. Делегацию региона возглавит губернатор Александр Никитин.

По информации регионального управления сельского хозяйства, экспозиция Тамбовской области, площадью около 100 квадратных метров, представит собой стенд, стилизованный под Дом — музей И.В.Мичурина. Часть экспозиции будет выполнена в виде яблоневого сада с зарисовками плодов, фруктов из записей известного русского биолога и селекционера И.В.Мичурина. И, конечно, основное внимание будет уделено тамбовскому бренду «Мичуринское яблоко». Здесь же будут представлены достижения тамбовских садоводческих хозяйств, таких как АО «Дубовое», ОАО «Плодопитомник «Жердевский», ООО «Снежеток». Стенд расскажет и о научных разработках Мичуринского аграрного университета, научно-производственного центра «Агропищепром», ООО «М-КОНС».

Другой частью тамбовской экспозиции станет функциональная зона, где разместится продукция агропромышленного комплекса области. Так, в витринах будет представлена мясная продукция ООО «Тамбовская индейка», ООО «Тамбовский бекон», ОАО «Токаревская птицефабрика», АО «Инжавинская птицефабрика», ООО «Филье Проперти». Продукцию, произведенную из натурального молока, будет представлять ООО «Бондарский сыродельный завод», ООО «Дружба», АО маслозавод «Новопокровский», ООО Маслодельный завод «Моршанский», ОАО «Орбита». Также посетители выставки познакомятся с продукцией масложировой, кондитерской промышленности области, овощами закрытого грунта.

Выставка-ярмарка «Золотая осень» интересна для участников и гостей своей масштабной экспозицией достижений отечественных сельхозпроизводителей и насыщенной деловой программой для профессионалов отрасли.