Нью-Йорк, США, , 18:23 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США резко перешли в «красную зону» в ходе торгов вторника, 1 октября передает агентство Reuters.

На второй час торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones оказался в минусе на 53,23 пункта (0,20%), на уровне 26 863,60 пункта, индекс S&P 500 снизился на 4,35 пункта (0,15%), до 2972,39 пункта. Однако индекс Nasdaq удержался в плюсе на 12,18 пункта (0,15%), на уровне 8011,52 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, все основные индексы Уолл-стрит начали первые торги месяца в «зеленой зоне».

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