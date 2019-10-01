Киев, , 18:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил Романа Лещенко на должность уполномоченного по земельным вопросам, сообщает 1 октября официальный сайт украинского президента.

Владимир Зеленский President.gov.ua

По информации СМИ, новоназначенный чиновник имеет юридическое образование и докторскую степень в сфере права.

Напомним, власти Украины активно обсуждают планы продажи сельскохозяйственных земель страны, в том числе гражданам зарубежных стран «при условии, что они регистрируют юридическое лицо на Украине и здесь платят налоги».

По мнению нового украинского правительства, приватизация сельхозугодий обеспечит финансовые поступления, нужные для реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, после событий 2014 года Украина переживает экономический спад и официально признана «беднейшей страной Европы»

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