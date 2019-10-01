Тверь, , 18:08 — REGNUM Для резидентов инновационно-промышленных парков в Тверской области создадут льготные условия. Об этом говорилось на заседании правительства Тверской области, которое 1 октября провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На заседании рассматривались законопроекты, разработанные по инициативе губернатора и направленные на повышение инвестиционной привлекательности области.

«Мы хотим, чтобы те ресурсы, которые есть в муниципалитетах Тверской области, в нашей областной казне — это земельные участки, возможность подведения коммуникаций к этим участкам, дали толчок для привлечения новых инвесторов на территорию нашей области. Считаем, что принятие таких законов позволит Тверской области встать в одну линейку с теми регионами, которые уже сформировали позитивные условия для привлечения инвесторов и создания новых рабочих мест во внебюджетной сфере», — отметил губернатор Игорь Руденя.

Так, один из законопроектов предусматривает создание в регионе инновационно-промышленных парков и экотехнопарков, резиденты которых получат целый ряд преференция: налоговые льготы по налогу на имущество, льготы на аренду земельных участков, бюджетные субсидии. Первые два парка — Боровлево 3 и КСК — появятся в Твери, ещё один в Кимрах — Савеловский, в Калининском районе создадут экотехнопарк. На втором этапе предусмотрено создание муниципальных парков в Нелидовском и Вышневолоцком городских округах, Ржеве, Бологое, Бежецке.

Ещё один законопроект предполагает введение на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета для предприятий, зарегистрированных в регионе. Размер вычета составит 50% затрат на приобретение новых и (или) обновление основных средств. Вычет предлагается распространить на приоритетные для региона виды экономической деятельности: лесное хозяйство, обрабатывающие производства, гостиницы, услуги водного транспорта и предприятия по обращению с отходами.

Отметим, что 1 октября на заседании регионального правительства был рассмотрен прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2020-й год и период до 2024 года. Горизонт прогнозирования связан с реализацией национальных проектов в рамках Стратегии 20−24. Согласно базовому прогнозу регионального министерства экономического развития, в 2020 году к уровню 2019 года индекс физического объема валового регионального продукта составит 103,6%, индекс промышленного производства — 105,1%, производства продукции сельского хозяйства — 110,2%, индекс физического объема инвестиций в основной капитал — 105,9%. Обеспечить рост планируется за счёт развития действующих и открытия новых производств. К 2024 году в регионе, по прогнозу, число средних и малых предприятий вырастет до 20 874, оборот денежных средств в этом секторе составит 562,7 млрд рублей. В период до 2024 года также запланировано увеличение экспорта товаров и услуг до 491,2 млн долларов США (в 2019-м — 326,5 млн долларов США).