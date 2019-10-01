Цхинвал, , 18:00 — REGNUM 30 сентября состоялось заседание правительства Южной Осетии, на котором обсуждался вопрос об отборе инвестпроектов для предоставления государственной поддержки в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров Южной Осетии.

В заседании заместитель председателя правительства министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Бекоев сделал доклад о предоставлении государственной поддержки двум проектам компаний «Натурплант» и «Винодельня Иронсан».

Компании «Натурплант» на проведение строительно-монтажных работ требуется сумма в размере 5 719 522 руб. «Винодельня Иронсан» планирует мероприятия в сфере растениеводства на сумму 2 536 335,5 руб. Члены правительства постановили поддержать вопрос о выделении финансовых средств для этих двух компаний.