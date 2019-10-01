Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Туркменская делегация посетила Невский судостроительно-судоремонтный завод и обсудила с его руководством возможность сотрудничества в сфере судостроения и судоремонта между Россией и Туркменией. Об этом сообщает пресс-служба российского предприятия.

Члены делегации посетили цеха, эллинг и слип завода, где смогли ознакомиться со всеми этапами производства и ремонта судов.

Также туркменским гостям рассказали о проектах многоцелевых теплоходов класса «Волго-Дон макс», многофункциональных спасательных судов-буксиров и грузопассажирских паромов.