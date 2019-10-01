Ашхабад, , 17:42 — REGNUM Товарооборот между Туркменией и Китаем по итогам 2018 года составил $8 млрд 440 млн (более 545,5 млрд рублей), что больше показателя 2017 года на 22%. Об этом сообщил посол КНР Сунь Вэйдун, передает Turkmenportal.

По словам дипломата, основу экспорта туркменской продукции в Китай составляет природный газ. Также Туркмения поставляет в КНР хлопок и продукцию химической промышленности.

Также глава китайского посольства отметил, что Китай поставляет в Туркмению продукцию машиностроительной, металлургической и электромашинной промышленности, резиновые и пластиковые изделия, товары народного потребления.