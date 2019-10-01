Тбилиси, , 17:29 — REGNUM Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, правительство установило прогноз экономического роста в 5%. Об этом 30 сентября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2020 году, согласно прогнозам, внешний долг долг Грузии увеличится на 1,855 млрд. лари и составит 17 711 млрд. лари, а внутренний долг увеличится на 900 млн. лари. и достигнет суммы в 4.970 млрд. лари.

В целом, к концу 2020 года госдолг достигнет 45% ВВП и составит 22,681 млрд. лари.

Согласно прогнозам правительства, налоговые поступления достигнут суммы в 10,320 млрд. лари. Прогнозный объем платежей — 14,211 млрд. лари.

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