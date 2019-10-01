Москва, , 17:19 — REGNUM

Во вторник, 1 октября стартует новая волна соревнований Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» (входит в президентскую платформу «Росия — страна возможностей») — Осенний кубок «CASE-IN».

Регистрация участников Осеннего кубка «CASE-IN» открыта на сайте проекта. Организаторы планируют привлечь к решению актуальных проблем ТЭК и МСК более 2 тысяч школьников, студентов и молодых специалистов.

«Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» только в этом году вошел в платформу «Россия — страна возможностей», но уже активно развивается: к нему присоединяются новые школы, вузы и регионы. Сегодня мы запускаем новое направление — Осенний кубок «CASE-IN». Студенты, которые в рамках него покажут лучшие результаты, получат возможность пройти стажировки в ведущих компаниях, а победители-школьники — дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Осенний кубок «CASE-IN» посвящен единой теме сезона 2019 года «Цифровая трансформация» и пройдет в каждом из восьми федеральных округов России. К соревнованиям приглашены студенты 224 вузов, ведущих подготовку по инженерным специальностям, а также старшеклассники российских школ и молодые специалисты энергокомпаний.

Кейс для школьников посвящен теме «Блокчейн в ТЭК и МСК России». Старшеклассники разработают и внедрят комплекс мероприятий, направленных на создание системы «Блокчейн» в отношении какого-либо продукта, отражающего взаимную экономическую кооперацию компаний ТЭК и МСК. Осенний кубок «CASE-IN» для школьников поддерживает Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Студентам предстоит разработать решения кейса «Цифровые перспективы развития Дальнего Востока». Они выберут наиболее перспективный энергетический проект в рамках территорий опережающего развития и разработают перечень цифровых решений для инновационного развития избранного производственного проекта. Участники должны будут также обосновать безопасность производственных процессов и экономическую эффективность своих решений.

Тема кейса молодых специалистов — «Цифровая трансформация энергетической компании». Молодые специалисты определят достаточный уровень цифровизации и автоматизации процессов и оценят влияние цифровизации на изменение бизнес-модели в своих компаниях. Соревнования Осеннего кубка для молодых специалистов пройдут 5 октября 2019 года в Москве в ходе Молодежного дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя». В них примут участие 17 молодежных команд, представляющих компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов: ПАО «Т Плюс», ПАО «НЛМК», АО «СО ЕЭС», ООО «СамараНИПИнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «ФСК ЕЭС», СИБУР, АО «Янтарьэнерго», МРСК Северо-Запада, ПАО «МОЭСК», ПАО «ОГК-2», Иркутская нефтяная компания, Зарубежнефть, ПАО «ОГК-2», АО «СибурТюменьГаз», ПАО «Энел Россия», «СИБУР-Кстово». Кубок победителям вручат Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак и Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в ходе встречи с участниками Молодежного дня «Диалог на равных».

Финал соревнований Осеннего кубка «CASE-IN» для школьников и студентов пройдет в декабре 2019 года в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенний кубок «CASE-IN» был анонсирован на финале VII сезона Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» в ходе пленарного совещания c участием руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева, заместителя Министра энергетики РФ Антона Инюцына, заместителя генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислава Даванкова и директора фонда «Надежная смена» Артема Королева.

Организаторами Осеннего кубка выступают Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и ООО «АстраЛогика».

Особую поддержку Осеннему кубку «CASE-IN» как предварительному этапу основного сезона чемпионата «CASE-IN — 2020» окажет АНО «Россия — страна возможностей».

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