Кострома, , 17:07 — REGNUM Национальное рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Костромской области на уровне ВВВ-(RU), изменив прогноз со стабильного на позитивный. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Аналитики отметили, что регион предпринимает эффективные меры по снижению долговой нагрузки. Госдолг Костромской области с начала 2019 года снизился на 1,4 млрд рублей, (— 7%).

При этом аналитики отмечают ряд негативных черт экономики Костромской области:

высокую долговую нагрузку,

низкую гибкость бюджетных расходов,

низкие показатели развития региональной экономики.

Как отмечает АКРА, основную роль в экономике Костромской области «играют предприятия деревообрабатывающей, металлургической, ювелирной и пищевой промышленности, а также производители электроэнергии. При этом экономика области характеризуется низкими показателями ВРП на душу населения и среднедушевых доходов (приблизительно 52% и 74% от среднестрановых значений в 2015—2018 годах соответственно)».

В 2023 году Костромской области предстоит рефинансировать половину долга, большая часть которой представлена долгосрочными банковскими кредитами. По условиям соглашений с Минфином России, к 2020 году долг области должен составить менее 100% собственных доходов. По оценке АКРА, регион сможет выполнить задачу.

Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных администрацией Костромской области, информации из открытых источников (Минфин России, Росстат, ФНС), а также баз данных АКРА.