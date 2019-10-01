Бишкек, , 16:59 — REGNUM В Ат-Башинском районе Нарынской области Киргизии построят киргизско-китайский промышленный торгово-логистический центр. Об этом стало известно в ходе встречи вице-премьер-министра Замирбека Аскарова с китайской правительственной делегацией.

Глава киргизстанской делегации подчеркнул, что открытие этого объекта должно создать около 13 тысяч рабочих мест, что является важным условием динамичного развития Нарынского региона.

Также ожидается, что с вводом в эксплуатацию центра в течение семи-восьми лет Нарынская область сможет выйти из числа дотационных регионов республики.

Стоимость этого проекта оценивается в $280 млн (около 18,1 млрд рублей).

С началом строительства центра в государственный бюджет Киргизии поступит 43 млн сомов (39,9 млн рублей), в местный бюджет 1 млн 782 тысячи сомов (1,6 млн рублей).

Дата начала и продолжительность строительства объекта не сообщается.

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