Челябинск, , 16:57 — REGNUM В Челябинске двое граждан отданы под суд за незаконный оборот табачной продукции на сумму более 39 млн рублей. Им вменяют незаконное предпринимательство, покупку, хранение и перепродажу немаркированных табачных изделий, а также нелегальное использование чужого товарного знака, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сигареты Иван Шилов © ИА REGNUM

Следователи считают. что в январе 2016-го ноябре 2018 года они продали оптовые партии такой продукции на более 39 млн рублей. А в одном из гаражных боксов в Челябинске полицейские нашли ещё сигарет на около 4,4 млн рублей.

Среди изъятого были выявлены контрафактные сигареты на более 3,7 млн. рублей. Правообладатели уже заявили иск на более 2,3 млн. рублей. Имущество обвиняемых на 176 тыс. рублей арестовано. Их дело рассмотрит Курчатовский райсуд.