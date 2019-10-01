Душанбе, , 16:54 — REGNUM За январь-август 2019 года в Таджикистане сдали в эксплуатацию 555,2 тыс. кв. м. жилья, что, по информации агентства по строительству и архитектуре при правительстве Таджикистана, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 6,3% меньше.

Отметим, что лидирующую позицию по строительству нового жилья в Таджикистане занимает Согдийская область — 257,2 тыс. кв. м, или 46,3% от общего объёма. Далее следует Хатлонская область — 138 тыс. кв. м (24,9%), затем районы республиканского подчинения (РРП) — 97,5 тыс. кв. м (17,6%). И на последнем месте оказалась столица Таджикистана, город Душанбе, — 62,5 тыс. кв. метров (11,2%). При этом за вышеуказанный период 2019 года подрядные организации выполнили работы на общую сумму более 3,8 млрд сомони или 399,9 млн долл.

Напомним, что в 2018 году в эксплуатацию были сданы жилые дома общей площадью почти 1,1 млн кв. м., что на 2% меньше показателя за 2017 год.