Калининград, , 16:28 — REGNUM Власти Калининградской области прокомментировали изменившийся с сегодняшнего дня, 1 октября, закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По словам главы регионального конкурсного агентства Левана Дараселия, главные изменения касаются планирования закупок — необходимо будет формировать один план-график нового образца, куда необходимо включить идентификационные коды закупок, наименования объектов, объём финансового обеспечения, сроки закупок, информацию об общественном обсуждении и иную информацию. Его слова цитирует пресс-служба регионального правительства.

Все изменения в план-график теперь необходимо вносить не позднее, чем за одни сутки до дня размещения в Единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Изменён и порядок указания сведений об авансе, если исполнение контракта поэтапное.

«Особо стоит подчеркнуть, что планирование закупок на 2019 год осуществляется по старым правилам, а планировать закупки на 2020 и последующие годы необходимо будет только в плане-графике», — сказал Дараселия.